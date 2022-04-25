Чарльз Баркли – о роли Дюрэнта в «Уорриорз»: «Он был пассажиром, а не водителем. Не принимаю всерьез эти его титулы»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что будет всерьез воспринимать форварда «Нетс» только тогда, когда он приведет команду к чемпионству в качестве первой звезды.

Баркли: Все эти ребята, которые являются пассажирами автобуса, я не принимаю их всерьез. Если ты не управлял этим автобусом, не надо рассказывать мне про то, что ты чемпион. Если тебя просто прокатили на этом автобусе, то я не хочу ничего слышать об этом.

Человек может попасть на мою гору Рашмор лишь в том случае, если управлял автобусом, был главным в своей команде. Леброн присутствует в этом списке именно благодаря этому. То же самое с Биллом Расселлом. Пока Кей Ди не выиграет титул с «Бруклином», я не буду воспринимать его как водителя автобуса.

: Ты считаешь, что Дюрэнт не был лучшим игроком тех «Уорриорз»?

Баркли: Считаю, что не был.

Смит: Но он им был.

Баркли: Ему дали MVP. Он не был лучшим игроком. Игудале тоже дали MVP, он не был лучшим игроком.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий