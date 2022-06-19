«Любовь убивает». Кевин Дюрэнт ответил на твит об отношении к нему фанатов «Уорриорз»

Форвард ответил в твиттере болельщику, который указал на испорченные отношения игрока с «Голден Стэйт».

«Уорриорз» стали чемпионами НБА-2022. Прошлые два титула команда завоевала с Дюрэнтом в составе (2017, 2018). В 2019 году Кевин перешел в «Нетс».

«Каково это, когда тебя не любит ни один из болельщиков команды, с которой ты выиграл два титула подряд? Ты ведь не мог сдержаться и пускал желчь во всех людей из этой организации всякий раз, когда появлялась возможность», – написал один из пользователей твиттера.

«Любовь убивает», – ответил Дюрэнт.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!