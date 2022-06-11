Карри набирает 1,57 очка за бросок против «Бостона» в финале, у Дюрэнта в 1-м раунде – 0,83

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри демонстрирует выдающуюся результативность в финальной серии против «Бостона» (2-2).

По расчетам аналитика ESPN Кирка Голдсберри, Стеф набирает в среднем 1,57 очка за каждый бросок с дистанции (jump shot). В первых четырех матчах финала разыгрывающий реализовал 34 из 60 таких попыток, включая 25-51 из-за дуги.

Лидер имел результат 0,83 очка за бросок в первом раунде плей-офф-2022 против «Селтикс». В регулярном чемпионате соперники набирали в среднем по 0,97 очка, бросая с дистанции.

Примечательно, что игроки набирали в среднем только 1,41 очка за бросок из трехсекундной зоны в этом сезоне. Другими словами, эффективность бросков с дистанции у Стефа в финале выше, чем у всех игроков лиги при завершении из «краски».

Кроме того, в финальной серии Карри реализовал 35 из 72 бросков после обыгрыша (1,22 очка за бросок). У форварда «Бостона» Джейсона Тейтума данные показатели составляют 15-48 и 0,79 очка, а у Дюрэнта в первом раунде – 19-59 и 0,71 очка.

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