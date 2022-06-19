Стивен Эй Смит: «Дюрэнт ушел из команды чемпионов, чтобы добиться чего-то самостоятельно в «Бруклине»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит продолжает критиковать форварда Кевина Дюрэнта за то, что тот перешел из «Голден Стэйт» в «Бруклин», чтобы объединиться с Кайри Ирвингом.
«О Кевине Дюрэнте, при всем его величии, будут говорить как о парне, который ушел от Стефа Карри ради Кайри Ирвинга, а не как об одном из величайших игроков в истории, двукратном чемпионе и двукратном MVP НБА.
Я не считаю, что он этого заслуживает. Я только говорю, что так будет. Сегодня это выглядит так, что Кевин Дюрэнт ушел из команды чемпионов, чтобы добиться чего-то самостоятельно в «Бруклине», – заявил Смит.
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