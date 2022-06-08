Си Джей Макколлум: «Дюрэнт бесспорно был лучшим игроком «Уорриорз»

Защитник «Нового Орлеана» и эксперт ESPN Си Джей Макколлум заявил, что форвард ( ), выступая за «Голден Стэйт», был лучшим игроком команды.

«Нет никаких споров о том, кто был лучшим игроком в той команде. Мы знаем, что это был Кевин Дюрэнт.

Стеф знает, что это был Кевин Дюрэнт. Дрэймонд в глубине души знает, что это был Кевин Дюрэнт», – сказал Макколлум.

Дюрэнт провел за «Уорриорз» три сезона (2016-2019) и завоевал два титула чемпиона. Форвард не был лидером команды по результативности – в сезонах-2016/17 и 2018/19 это звание принадлежало , а в сезоне-2017/18 и Карри, и Дюрэнт набирали по 26,4 очка в среднем за матч.

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