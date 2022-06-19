Джордан Пул – о дальнейшей карьере: «Я пока не вникал в этот процесс. Я был сосредоточен на чемпионском титуле»

Защитник «Голден Стэйт» во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, не дал определенного ответа, когда его спросили, хочет ли он остаться в «Уорриорз».

«Если быть до конца честным, у меня пока не было возможности вникнуть в этот процесс. Я был сосредоточен на чемпионском титуле.

Мы знаем, что это произойдет, мы стараемся добиться успеха, а все остальное решится само собой», – сказал Пул.

Контракт Пула истекает по окончании сезона-2022/23. Защитник должен до 17 октября договориться о новом соглашении с «Уорриорз».

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!