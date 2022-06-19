«Эта команда может побороться за еще один чемпионский титул». Отто Портер надеется остаться в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» заявил, что хотел бы остаться в составе действующих чемпионов.

«Я уверен, что эта команда может побороться за еще один чемпионский титул. И если мне удастся остаться, это будет прекрасная возможность. Было бы здорово снова оказаться здесь с этими парнями и повторить это снова и снова», – сказал Портер.

Летом прошлого года Портер заключил с «Уорриорз» контракт на один год и 2,4 млн долларов.

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