«Эта команда может побороться за еще один чемпионский титул». Отто Портер надеется остаться в «Голден Стэйт»

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Форвард «Голден Стэйт» Отто Портер заявил, что хотел бы остаться в составе действующих чемпионов.

«Я уверен, что эта команда может побороться за еще один чемпионский титул. И если мне удастся остаться, это будет прекрасная возможность. Было бы здорово снова оказаться здесь с этими парнями и повторить это снова и снова», – сказал Портер.

Летом прошлого года Портер заключил с «Уорриорз» контракт на один год и 2,4 млн долларов.

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