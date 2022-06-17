Эндрю Уиггинс спровоцировал потерю у Джейсона Тейтума

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс спровоцировал потерю у лидера «Бостона» Джейсона Тейтума на последних минутах шестого матча финальной серии.
Уиггинс встретил Тейтума в углу площадки при счете 81:93, форвард «Селтикс» совершил пробежку.
Канадец подошел к шестой игре, лидируя в финальной серии по броскам, которые его оппоненты совершали с сопротивлением (101).
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