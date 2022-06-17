Эндрю Уиггинс спровоцировал потерю у Джейсона Тейтума

Форвард спровоцировал потерю у лидера на последних минутах шестого матча финальной серии.

Уиггинс встретил Тейтума в углу площадки при счете 81:93, форвард «Селтикс» совершил пробежку.

Канадец подошел к шестой игре, лидируя в финальной серии по броскам, которые его оппоненты совершали с сопротивлением (101).

Калифорнийцы победили 103:90 (4-2) и стали чемпионами НБА.

Двойник Клэя Томпсона пробрался на паркет перед 5-м матчем и 10 минут изображал игрока. Теперь его забанили пожизненно