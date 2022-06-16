Леброн Джеймс внимательно рассмотрел и прикоснулся к Кубку Стэнли

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил возможность познакомиться с главным североамериканским хоккейным трофеем.

37-летний Джеймс внимательно рассмотрел и прикоснулся к Кубку Стэнли, который был выставлен перед финальной серией плей-офф НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Колорадо».

Кубок Стэнли – старейший спортивный трофей североамериканского спорта, впервые он был вручен в 1893 году.

Джеймс в этом году пропустил плей-офф НБА. За карьеру Леброн 10 раз играл в финалах и 4 раза становился чемпионом лиги.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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