Дрэймонд Грин и Джейсон Тейтум тепло пообщались после 6-го матча

Бигмен «Уорриорз» и лидер «Селтикс» тепло пообщались после шестого матча финальной серии плей-офф.

«Голден Стэйт» победил со счетом 103:90 (4-2) и стал чемпионом НБА.

Тейтум в четверг набрал 13 очков при 6 из 18 с игры и 5 потерях за 40 минут на площадке.

Средние показатели Джейсона в финальной серии – 21,5 очка, 6,8 подбора и 7,0 передачи при 3,8 потерях и 36,2% с игры.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!