Владимир Гомельский: «Куин Снайдер – лучший кандидат на пост главного тренера ЦСКА»

Известный баскетбольный комментатор, эксперт назвал тренеров, которые могли бы возглавить ЦСКА этим летом.

Димитрис Итудис, ранее занимавший пост главного тренера, покидает московский клуб.

«Из американцев лучшим вариантом является , который сегодня объявил об уходе с поста главного тренера Юты. Кроме него можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит.

Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы еще назвал Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на ТНТ. Из европейцев – Тринкьери, Джорджевич, Митрович», – написал Гомельский на своем официальном сайте.

Снайдер работал ассистентом Этторе Мессины в тренерском штабе в сезоне-2012/13. Последние восемь лет он возглавлял «Юту», которая за это время выходила в плей-офф шесть раз.