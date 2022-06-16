Владимир Гомельский: «Чтобы обсуждать создание аналога Евролиги, «Газпром» должен подтвердить размер финансирования»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Газпром Владимир Гомельский Баскетбол

Известный баскетбольный комментатор, эксперт Владимир Гомельский оценил возможность создания аналога Евролиги с участием российских клубов.

«Владимир Александрович, есть ли у вас информация, насколько реальны планы Ватутина создать аналог Евролиги? Если да, то на ваш взгляд какова вероятность того, что туда за большими в несколько раз «газпромовскими» призовыми перейдут клубы Турции, Греции, балканских стран?» – задал вопрос один из посетителей официального сайта Гомельского.

«Рассматривать проблему нужно поэтапно. Сначала «Газпром» должен подтвердить размер финансирования. Пока этот первый шаг не сделан, тут и обсуждать нечего», – ответил Гомельский.

В марте этого года российские клубы были отстранены от участия в европейских турнирах в связи с ситуацией на Украине.

Решение об участии ЦСКА в следующем сезоне Евролиги будет принято на совете клубов-акционеров в четверг.

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