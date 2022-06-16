Владимир Гомельский: «Чтобы обсуждать создание аналога Евролиги, «Газпром» должен подтвердить размер финансирования»

Известный баскетбольный комментатор, эксперт оценил возможность создания аналога с участием российских клубов.

«Владимир Александрович, есть ли у вас информация, насколько реальны планы Ватутина создать аналог Евролиги? Если да, то на ваш взгляд какова вероятность того, что туда за большими в несколько раз «газпромовскими» призовыми перейдут клубы Турции, Греции, балканских стран?» – задал вопрос один из посетителей официального сайта Гомельского.

«Рассматривать проблему нужно поэтапно. Сначала «Газпром» должен подтвердить размер финансирования. Пока этот первый шаг не сделан, тут и обсуждать нечего», – ответил Гомельский.

В марте этого года российские клубы были отстранены от участия в европейских турнирах в связи с ситуацией на Украине.

Решение об участии в следующем сезоне Евролиги будет принято на совете клубов-акционеров в четверг.

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