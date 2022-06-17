Владимир Гомельский: «Райковичу объяснят, какая это ответственность быть приглашенным в ЦСКА в год столетия клуба»

Известный спортивный комментатор прокомментировал назначение Эмиля Райковича на пост главного тренера .

«Эмиль Райкович – это квалифицированный тренер. Подписали – значит, руководствовались каким-то мыслями. Сделано правильно с точки зрения комплектования команды. Сначала главный тренер, и вместе с ним принимаются решения по приглашению игроков.

То, что он приглашен в год столетия клуба, и какая это ответственность, ему, наверное, объяснят. Возможно, сейчас он может об этом не знать.

Что касается формирования состава, то есть такая вещь, как бюджет. Каким будет бюджет ЦСКА, да и всех остальных наших клубов, и не только баскетбольных, никто пока не знает. Исходя из желаний тренера по позициям, амплуа игроков и бюджету, будет комплектоваться команда. Во всяком случае на Стефена Карри не хватит», – сказал эксперт.