«Мэджик» встретились с претендентом на 1-й пик драфта-2022 Четом Холмгреном

Представители «Орландо» провели встречу с центровым Четом Холмгреном (20 лет, 2013 см) из университета Гонзага.
Холмгрен считается одним из трех главных претендентов на первый пик драфта этого года, который принадлежит «Мэджик». Два других кандидата – Паоло Банкеро из Дьюка и Джабари Смит из Оберна.
Смит принял участие в тренировке «Орландо» на прошлой неделе. Встреча представителей клуба с Банкеро состоится в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что флоридцы твердо намерены выбрать под первым номером Джабари Смита.