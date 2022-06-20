«Мэджик» встретились с претендентом на 1-й пик драфта-2022 Четом Холмгреном

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Представители «Орландо» провели встречу с центровым Четом Холмгреном (20 лет, 2013 см) из университета Гонзага.

Холмгрен считается одним из трех главных претендентов на первый пик драфта этого года, который принадлежит «Мэджик». Два других кандидата – Паоло Банкеро из Дьюка и Джабари Смит из Оберна.

Смит принял участие в тренировке «Орландо» на прошлой неделе. Встреча представителей клуба с Банкеро состоится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что флоридцы твердо намерены выбрать под первым номером Джабари Смита.

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