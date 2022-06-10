Джабари Смит: «Нервничал во время просмотра в «Орландо»

Форвард Джабари Смит рассказал о том, как прошла его преддрафтовая тренировка в , который будет выбирать под 1-м номером на драфте-2022.

«Я нервничал, когда все началось. Но все старались разговаривать со мной, приободрять, это помогло расслабиться и втянуться. Ну и я старался получить удовольствие от процесса», – заявил Смит.

В занятии участвовали несколько игроков «Мэджик», включая Коула Энтони, Мо Бамбу и Джонатана Айзека.

Смит набирал 16,9 очка и 7,4 подбора в дебютном сезоне NCAA за Оберн. По словам 19-летнего баскетболиста, он может представить себя игроком «Орландо».

«Если смотреть на состав «Мэджик», то там много молодых парней, это одна из самых молодых команд в лиге. Я мог бы стать еще одним молодым игроком, который хочет доказывать и развиваться вместе с клубом», – заявил Смит.

Смит также съездит на просмотр в «Оклахому», которая выбирает второй.

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