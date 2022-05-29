Руководитель клуба НБА: «Если Чет Холмгрен будет играть центрового, его похоронят»

Руководитель одного из клубов НБА выразил опасения, что претендент на первый пик драфта-2022 Чет Холмгрен (20 лет, 213 см) из университета Гонзага не сможет играть на позиции центрового.

«Самым главным навыком Чета в обороне, помимо блок-шотов, является его способность передвигать ноги и выходить на периметр для опеки маленьких игроков. Если вы хотите, чтобы он был вашим основным защитником при пик-н-ролле, вы должны играть с ним на позиции центрового. Но если вы будете играть с ним на «пятерке», его похоронят.

Это будет не обязательно Йокич или Эмбиид. Парней вроде будет достаточно. тоже сделает это. Достаточно ли он силен, чтобы справиться с ними? Так что да, он действительно полезен как блокирующий при подстраховке со слабой стороны. Но на «четверке» он не будет так эффективен», – считает анонимный руководитель.

Холмгрен считается одним из трех главных претендентов на первый пик драфта этого года, который принадлежит . Два других кандидата – из Дьюка и Джабари Смит из Оберна.

Чет провел только один сезон в , набирая в среднем 14,1 очка, 9,9 подбора и 3,7 блок-шота при реализации 39% трехочковых.

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