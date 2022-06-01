«Орландо» твердо намерен выбрать Джабари Смита под 1-м номером драфта

По словам одного из самых влиятельных драфт-аналитиков, руководителя портала Draftexpress.com Джонатана Гивони, твердо намерен выбрать форварда Джабари Смита (19 лет, 208 см) под первым номером драфта-2022.

Руководители «Мэджик» пригласят Смита, (Гонзага) и (Дьюк) в свой тренировочный центр, чтобы познакомиться со всеми троими и выбрать лучшего. Гивони считает, что в конечном итоге они выберут Джабари.

В своем единственном сезоне NCAA Джабари набирал за университет Оберна 16,9 очка, а также совершал 7,4 подбора, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Драфт НБА-2022 состоится 23 июня в Нью-Йорке.

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