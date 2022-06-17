Паоло Банкеро: «Я лучший игрок на этом драфте»

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Менее чем за неделю до драфта НБА 2022 года бывший форвард Дьюка Паоло Банкеро заявил, что «Орландо» должен выбрать его под первым номером.

«Мне кажется, что я лучший игрок на этом драфте, и мне кажется, что я показывал это в течение сезона. Мне кажется, что я все доказал своим мастерством.

Я буду счастлив услышать, как мое имя назовет любая из трех верхних команд», – признался Банкеро.

Драфт НБА состоится 23 июня. «Орландо» будет выбирать под первым номером, «Оклахоме» и «Хьюстону» принадлежат второй и третий пики соответственно.

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