Стефен Карри доверил 3-летнему сыну трофей MVP финала Западной конференции

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Айеша Карри, супруга разыгрывающего Голден Стэйт» Стефена Карри опубликовала в инстаграме трогательную семейную фотографию.

Стеф сделал совместное фото с трехлетним сыном, Кэноном, который держит в руках трофей MVP финала Западной конференции-2022. Карри стал первым в истории обладателем данной награды.

Сам баскетболист позирует с кубком MVP финала НБА, который он также выиграл впервые за карьеру.

«Вау! О боже, это всегда так приятно. Мои чуваки», – подписала фотографию Айеша.

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