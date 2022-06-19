Сэм Митчелл: «Стеф Карри заставил Маркуса Смарта сдаться»

По мнению бывшего главного тренера «Торонто» Сэма Митчелла, разыгрывающий полностью переиграл лучшего защитника сезона-2021/22 ( ) в прошедшей финальной серии плей-офф.

«На мой взгляд, Стеф Карри был самым крутым игроком на площадке и психологически, и физически. Он надрал задницу Маркусу Смарту и заставил его сдаться», – сказал Митчелл в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финальной серии (4-2) и завоевали четвертый титул за восемь лет. Карри был признан MVP финальной серии.