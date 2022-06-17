Стефен Карри сфотографировался с трофеями и исполнил фирменный жест

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри после триумфального завершения финальной серии с «Бостоном» (4-2) выложил фотографию с кубками и исполнил фирменный жест.

Карри продемонстрировал жест «Спокойной ночи», намекая на то, что дело сделано и всем можно расходиться.

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. Он был единогласно признан MVP решающего противостояния.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Твиттер Стефена Карри

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