Игудала, Ливингстон, Пачулия и Барбоза сделали фото с чемпионским кубком НБА

Форвард «Голден Стэйт» сделал совместную фотографию с несколькими бывшими игроками команды после завоевания чемпионского титула.

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финале-2022 со счетом 4-2. Для Игудалы это уже четвертый титул в составе калифорнийской команды.

(2015, 2017, 2018), (2017, 2018) и (2015) также являются чемпионами НБА в составе «Уорриорз». Они поздравили ветерана с новой победой и сфотографировались с кубком Ларри О’Брайена.

«Сила в единстве», – подписал фотографию Игудала, намекая на популярный слоган команды.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!