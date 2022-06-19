Игудала, Ливингстон, Пачулия и Барбоза сделали фото с чемпионским кубком НБА

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала сделал совместную фотографию с несколькими бывшими игроками команды после завоевания чемпионского титула.
«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финале-2022 со счетом 4-2. Для Игудалы это уже четвертый титул в составе калифорнийской команды.
Шон Ливингстон (2015, 2017, 2018), Заза Пачулия (2017, 2018) и Леандро Барбоза (2015) также являются чемпионами НБА в составе «Уорриорз». Они поздравили ветерана с новой победой и сфотографировались с кубком Ларри О’Брайена.
«Сила в единстве», – подписал фотографию Игудала, намекая на популярный слоган команды.
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