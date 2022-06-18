«Сила в количестве. Это Америка». Джо Байден поздравил «Уорриорз» с титулом

Президент США Джо Байден поздравил «Голден Стэйт» с победой в финале НБА-2022, а лидера «Уорриорз» – с наградой MVP решающей серии.

«Поздравляю «Голден Стэйт» с еще одним титулом НБА, а MVP финала Стефена Карри — с еще одним легендарным выступлением. Они старались, играли от сердца. Сила в количестве. Это Америка. Увидимся в Белом доме», – пишет официальный аккаунт Байдена в твиттере.

«Уорриорз» обыграли в финале «Селтикс» (4-2) и завоевали четвертый титул за последние восемь лет. Карри был признан MVP финала впервые за карьеру.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳