Дрэймонд Грин: «Уход Кевина Дюрэнта был пощечиной»

Форвард «Голден Стэйт» объяснил, что он чувствовал после перехода в «Бруклин» в 2019 году, с которым калифорнийцы завоевали два титула (2017, 2018).

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финале-2022 и стали чемпионами в четвертый раз за последние восемь лет. Разыгрывающий Стефен Карри был признан MVP решающей серии впервые в карьере.

«Всегда есть вещи, которые ты хочешь доказать. Когда Кевин переходил сюда, главным человеком, который должен был на это подписаться, являлся Стеф. Ты открываешь свою дверь и принимаешь кого-то с распростертыми объятиями. Все проходит прекрасно, но быстро заканчивается. Это как пощечина.

Не потому, что кто-то выбирает другое направление. Но это было типа: «Я впустил тебя в свой дом и сделал тебя частью семьи. Я хотел, чтобы ты оставался с нами до того момента, когда мы не сможем больше побеждать. И после этого ты решаешь заняться чем-то другим».

Никаких обид, никакой злобы. Хочу, чтобы ты был хорош, несмотря ни на что. Мы братья. Но мы также соревнуемся, и твой конкурент хочет доказать, что ты совершил ошибку», – сказал Грин.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!