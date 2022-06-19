«Сакраменто» и «Шарлотт» проявляют интерес к Кевону Луни

«Сакраменто» и заинтересованы в приобретении центрового «Голден Стэйт» , который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Примечательно, что оба клуба должны были возглавить ассистенты главного тренера «Уорриорз» Стива Керра. стал новым главным тренером , Кенни Эткинсон решил отказаться от работы в «Шарлотт» и остаться в тренерском штабе чемпионов.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Луни провел все 82 матча, набирая в среднем 6,0 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи.

Сам игрок признался, что хотел бы остаться в составе «Голден Стэйт».

«Я хочу остаться и попытаться защитить то, что мы только что выиграли, и снова стать частью чего-то особенного», – сказал 26-летний центровой.

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