«Сакраменто» и «Шарлотт» проявляют интерес к Кевону Луни

«Сакраменто» и «Шарлотт» заинтересованы в приобретении центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Примечательно, что оба клуба должны были возглавить ассистенты главного тренера «Уорриорз» Стива Керра. Майк Браун стал новым главным тренером «Сакраменто», Кенни Эткинсон решил отказаться от работы в «Шарлотт» и остаться в тренерском штабе чемпионов.
В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Луни провел все 82 матча, набирая в среднем 6,0 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи.
Сам игрок признался, что хотел бы остаться в составе «Голден Стэйт».
«Я хочу остаться и попытаться защитить то, что мы только что выиграли, и снова стать частью чего-то особенного», – сказал 26-летний центровой.
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