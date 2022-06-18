сосредоточен на приобретении игрока ЦСКА Джоэла Боломбоя и форварда «Зенита» , пишет израильское спортивное издание One.

Ожидается, что переход Пойтресса более вероятен, так как Боломбой может быть привлечен к юридической ответственности за невыполнение обязательств по контракту с ЦСКА.

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Пойтресс провел 29 матчей, набирая в среднем 12,8 очка и 5,4 подбора. Показатели Боломбоя в данном турнире – 11 матчей, 7,4 очка, 3,9 подбора.

ЦСКА и не будут выступать в следующем сезоне .

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом