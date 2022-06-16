Александр Медведев: «У Джордана Мики есть предложение от мадридского «Реала»

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу будет сложно сохранить форварда , который получил предложение от испанского .

«У ряда баскетболистов закончились контракты. Это не означает, что они автоматически покинут клуб, сейчас межсезонье, когда можно разговаривать с игроками.

Но у Мики есть предложение от мадридского «Реала». В такой обстановке сложно конкурировать, ведь испанцы будут играть в Евролиге. Надеюсь, если кто-то не продлит контракт, мы найдем альтернативу в лице хороших баскетболистов.

Конечно, будет тяжелее приглашать легионеров без . Но, думаю, уровень Единой лиги ВТБ, по крайней мере ее финала, не уступает Евролиге. Будем разговаривать», – сказал Медведев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сообщалось, что Мики близок к заключению контракта с итальянским «Виртусом». Американец в сезоне-21/22 был признан лучшим оборонительном игроком и MVP финальной серии лиги ВТБ.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ