Александр Медведев: «У Джордана Мики есть предложение от мадридского «Реала»

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу будет сложно сохранить форварда Джордана Мики, который получил предложение от испанского «Реала».
«У ряда баскетболистов закончились контракты. Это не означает, что они автоматически покинут клуб, сейчас межсезонье, когда можно разговаривать с игроками.
Но у Мики есть предложение от мадридского «Реала». В такой обстановке сложно конкурировать, ведь испанцы будут играть в Евролиге. Надеюсь, если кто-то не продлит контракт, мы найдем альтернативу в лице хороших баскетболистов.
Конечно, будет тяжелее приглашать легионеров без Евролиги. Но, думаю, уровень Единой лиги ВТБ, по крайней мере ее финала, не уступает Евролиге. Будем разговаривать», – сказал Медведев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сообщалось, что Мики близок к заключению контракта с итальянским «Виртусом». Американец в сезоне-21/22 был признан лучшим оборонительном игроком и MVP финальной серии Единой лиги ВТБ.
«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ