«Виртус» проявляет интерес к Николе Милутинову и Джордану Мики

Победитель Еврокубка «Виртус» интересуется «большими» российских клубов Николой Милутиновым (27 лет, 212 см) из и (27 лет, 203 см) из .

Милутинов имеет контракт с ЦСКА на сезон-2022/23, Мики летом станет свободным агентом.

Итальянский клуб пробился в число участников и планирует увеличить бюджет с 22 до 25 миллионов евро.

В сфере интересов «Виртуса» также («Фенербахче») и Джон Браун («Брешия»).

Российские участники Евролиги были отстранены от участия во второй половине сезона-21/22. Решение по их дальнейшему участию в турнире будет приниматься в конце мая.

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