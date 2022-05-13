«Виртус» проявляет интерес к Николе Милутинову и Джордану Мики

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Победитель Еврокубка «Виртус» интересуется «большими» российских клубов Николой Милутиновым (27 лет, 212 см) из ЦСКА и Джорданом Мики (27 лет, 203 см) из «Зенита».

Милутинов имеет контракт с ЦСКА на сезон-2022/23, Мики летом станет свободным агентом.

Итальянский клуб пробился в число участников Евролиги и планирует увеличить бюджет с 22 до 25 миллионов евро.

В сфере интересов «Виртуса» также Ян Веселы («Фенербахче») и Джон Браун («Брешия»).

Российские участники Евролиги были отстранены от участия во второй половине сезона-21/22. Решение по их дальнейшему участию в турнире будет приниматься в конце мая.

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