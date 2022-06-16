Никола Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА («Свободный агент»)

Центровой ЦСКА Никола Милутинов (27 лет, 212 см) может остаться в московской команде.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Милутинов склоняется к тому, чтобы провести в ЦСКА сезон-22/23.

Отмечается, что сербскому центровому комфортно в Москве, плюс переход в другой европейский клуб заметно отразится на его зарплате. С учетом выплаты компенсации армейцам она может снизиться на треть.

Сейчас серб получает более 2,5 миллионов долларов.

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