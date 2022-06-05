«Валенсия» ведет переговоры с Алексом Пойтрессом

Испанская «Валенсия» сделала хорошее предложение легкому форварду «Зенита» (28 лет, 206 см), сообщает Eurohoops.

Американец стал чемпионом лиги ВТБ в составе петербургской команды и готовится выйти на рынок свободных агентов. Интерес к игроку также проявляет тель-авивский «Маккаби».

является кандидатом на уайлд-кард для участия в следующем сезоне . Команда уже освобождает место в составе для новых игроков. Сообщалось, что клуб этим летом расстанется с Майком Тоби, Луи Лабери и Оливье Хэнланом (29, 193).

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля