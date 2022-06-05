«Валенсия» ведет переговоры с Алексом Пойтрессом

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Испанская «Валенсия» сделала хорошее предложение легкому форварду «Зенита» Алексу Пойтрессу (28 лет, 206 см), сообщает Eurohoops.

Американец стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе петербургской команды и готовится выйти на рынок свободных агентов. Интерес к игроку также проявляет тель-авивский «Маккаби».

«Валенсия» является кандидатом на уайлд-кард для участия в следующем сезоне Евролиги. Команда уже освобождает место в составе для новых игроков. Сообщалось, что клуб этим летом расстанется с Майком Тоби, Луи Лабери и Оливье Хэнланом (29, 193).

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