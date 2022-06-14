Сергей Иванов: «Джоэл Боломбой не сможет играть в Европе и Китае, пока не расплатится с ЦСКА»

Теги ЦСКА Сергей Иванов Единая лига ВТБ Джоэл Боломбой Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о последствиях споров между ЦСКА и центровым Джоэлом Боломбоем.

«Российские клубы обязаны до 1 сентября дополнить контракты с российскими игроками пунктом о том, что случаи споров будут рассматриваться в российском арбитражном суде, чтобы не повторялась истерия с Джоэлом Боломбоем. Конечно, мы не можем запретить ему играть за океаном, но в Европе и Китае он у меня играть не будет, пока не расплатится», – сказал Иванов.

Ранее Боломбой, имеющий российское гражданство, в грубой форме отреагировал на требования московского клуба по действующему контракту, написав в своем инстаграм-аккаунте: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь».

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом

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