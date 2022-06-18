Стив Керр – после возвращения в Сан-Франциско: «У меня сейчас похмелье»

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Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр пообщался с журналистами сразу после возвращения в Сан-Франциско из Бостона, где команда в четверг оформила четвертое чемпионство за последние 8 лет.

«Не буду врать, у меня сейчас похмелье.

Мы отлично провели эту ночь, отпраздновали победу с командой, с семьями. Прекрасная ночь», – заявил Керр.

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