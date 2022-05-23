Мэджик Джонсон: «Эндрю Уиггинс исполнил лучший данк года»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от третьего матча финала Западной конференции между и (100:109, 0-3).

показывает свою лучшую игру! Он исполнил лучший данк года через Дончича, у него личный рекорд в плей-офф по очкам (27), а также 11 подборов.

Еще один игрок, который показывает свой лучший баскетбол – это Кевон Луни! Сегодня у него 9 очков и 12 подборов.

продолжает творить феноменальные вещи. Он набрал 31 очко и 11 передач.

выработал отличный план под «Даллас»! Он меняет схемы в защите с личной на зонную, это не позволяет сопернику найти баланс в атаке», – написал Мэджик в твиттере.

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