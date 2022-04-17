«Без комментариев». Джордан Пул не стал отвечать на вопрос о стартовой пятерке

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул после победы над «Денвером» (123:107, 1-0) предпочел не отвечать на вопрос репортера о стартовой пятерке.
«Ты усложнил Стиву Керру задачу принятия решения касательно стартовой пятерки? – спросила Малика Эндрюс.
«Без комментариев», – улыбаясь, ответил Пул.
Позже на пресс-конференции главный тренер «Уорриорз» Стив Керр также уклонился от вопроса о статусе Пула в следующем матче.
«Мы пересечем эту черту, когда подойдем к ней», – сказал тренер.
Пул вышел в стартовой пятерке вместо Стефена Карри и набрал 30 очков в победном первом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (123:107, 1-0).
Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году
Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА