«Без комментариев». Джордан Пул не стал отвечать на вопрос о стартовой пятерке

Атакующий защитник «Голден Стэйт» после победы над «Денвером» (123:107, 1-0) предпочел не отвечать на вопрос репортера о стартовой пятерке.

«Ты усложнил Стиву Керру задачу принятия решения касательно стартовой пятерки? – спросила Малика Эндрюс.

«Без комментариев», – улыбаясь, ответил Пул.

Позже на пресс-конференции главный тренер «Уорриорз» также уклонился от вопроса о статусе Пула в следующем матче.

«Мы пересечем эту черту, когда подойдем к ней», – сказал тренер.

Пул вышел в стартовой пятерке вместо Стефена Карри и набрал 30 очков в победном первом матче серии первого раунда плей-офф против (123:107, 1-0).

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