Станислав Еремин: «Болельщики ЦСКА, наверное, ожидали что будет какой-то более опытный тренер»

Теги ЦСКА Станислав Еремин Единая лига ВТБ Эмиль Райкович Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин признался, что назначение Эмиля Райковича на пост главного тренера ЦСКА стало для него несколько неожиданным.

«Райкович — молодой тренер. Мне кажется, его карьера начинается достаточно успешно. У него есть результаты. В том числе и в России. Но ходы ЦСКА обычно всегда было достаточно сложно просчитать. И раньше после ухода ведущих тренеров они все-таки принимали не совсем те решения, которые все ожидали. И в этот раз болельщики, наверное, ожидали что будет какой-то более опытный тренер.

Мне кажется, ЦСКА начинает свое обновление. И в плане тренера, возможно, это где-то рисково, но, наверное, руководство знает больше, чем мы с вами. Конечно, все хотели, чтобы это был тренер-победитель с большой историей и побеждал дальше. Но, мое мнение, этот ход не вызывает отторжения, что, мол, это неправильно. По крайней мере риски оправданы», — сказал Еремин.

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