Станислав Еремин: «Болельщики ЦСКА, наверное, ожидали что будет какой-то более опытный тренер»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин признался, что назначение Эмиля Райковича на пост главного тренера стало для него несколько неожиданным.

«Райкович — молодой тренер. Мне кажется, его карьера начинается достаточно успешно. У него есть результаты. В том числе и в России. Но ходы ЦСКА обычно всегда было достаточно сложно просчитать. И раньше после ухода ведущих тренеров они все-таки принимали не совсем те решения, которые все ожидали. И в этот раз болельщики, наверное, ожидали что будет какой-то более опытный тренер.

Мне кажется, ЦСКА начинает свое обновление. И в плане тренера, возможно, это где-то рисково, но, наверное, руководство знает больше, чем мы с вами. Конечно, все хотели, чтобы это был тренер-победитель с большой историей и побеждал дальше. Но, мое мнение, этот ход не вызывает отторжения, что, мол, это неправильно. По крайней мере риски оправданы», — сказал Еремин.

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