Агент Эмиля Райковича: «Переговоры о контракте с ЦСКА длились рекордно коротко»

, агент нового главного тренера ЦСКА Эмиля Райковича, раскрыл детали подписания контракта с московским клубом.

«Понятно, что такие клубы, как ЦСКА постоянно мониторят рынок. Как игроков, так и тренеров. Но конкретные поиски наставника начались только после официального ухода Димитриса Итудиса. ЦСКА, видимо, определился со список кандидатов, проводя с ними собеседования. С Райковичем они разговаривали несколько раз, но это нельзя было назвать переговорами. Скорее, обозначение интереса. Когда же выбор пал на него, то переговоры о контракте длились рекордно коротко. Возможно, это самые легкие переговоры в моей агентской карьере.

Признаюсь, что как его агент я предлагал Райковича ЦСКА уже давно. Еще когда он работал в «Астане». Могу поднять переписку и посмотреть конкретные даты. Был уверен, что это тренер топ-уровня, способный дать что-то новое армейцам. Такие предложения исход от всех агентов, поэтому очень приятно, что после ухода Итудиса они остановили свой выбор именно на Эмиле.

Насколько я знаю, у Райковича были предложения от клубов из Западной Европы. Понятно, что не можете называть их, но это были команды серьезного уровня?

Это были клубы уровня Еврокубка и Лиги чемпионов. Более того, он отказался от двух предложений, не понимая, назначат ли его в ЦСКА. Это чистая правда. И до сегодняшнего дня одна из команд была готова ждать его.

Подписание состоялось и могу раскрыть кое-какие карты. Все годы работы в Единой лиге он говорил мне: «Стас, я хочу возглавить ЦСКА и выиграть с клубом Евролигу». В следующем сезоне Евролиги не будет. Обстоятельства поменялись, но ничего страшного. Будем вместе возвращаться в главный турнир Старого света», – передает слова агента «Спорт-Экспресс».

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