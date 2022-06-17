Сергей Елевич – об Эмиле Райковиче: «Раз берут, наверное, есть в этом тренере что-то»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал назначение македонского специалиста Эмиля Райковича на пост главного тренера ЦСКА.

«Надо сказать, это довольно молодой специалист. Сможет ли ЦСКА добиться под его руководством хорошего результата? В чемпионате Единой лиги они и так очень сильны, у ЦСКА много хороших российских игроков. Так что, думаю, здесь проблем никаких не будет.

Сейчас в принципе надо больше заниматься развитием наших баскетболистов, чем кого-то приглашать. Хороших мы все равно не пригласим. Проблема в том, что они не будут в новом сезоне играть в Евролиге. Все-таки ЦСКА — один из учредителей турнира, поэтому мне все это не очень понятно…

А что касается, нового тренера команды, то, честно говоря, я его хорошо не знаю. Но раз берут, наверное, есть в этом тренере что-то. Посмотрим, как будет работать в , — сказал Елевич.

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