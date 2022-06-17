Агент Эмиля Райковича: «ЦСКА хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов»

, агент нового главного тренера ЦСКА Эмиля Райковича, заявил, что клуб не ставил македонскому тренеру условий по поводу приглашения помощников, но хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов.

«Нет. Мы это не обсуждали, никаких условий на этот счет не ставилось. Возможно, это конфиденциальная информация, но ЦСКА хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов. Чтобы местные специалисты получили шанс развиваться. Как это делается, например, в Испании.

Со свой стороны, могу сказать, что полностью поддерживаю эту инициативу. Повторюсь, я очень рад за Эмиля, но был бы еще больше доволен, если бы ЦСКА возглавил россиянин. Надеюсь, Райкович не обидится за эти слова», – сказал Рыжов.

Фильм о лучшем финале в истории Единой Лиги