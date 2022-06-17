Агент Эмиля Райковича: «ЦСКА хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Эмиль Райкович Баскетбол

Станислав Рыжов, агент нового главного тренера ЦСКА Эмиля Райковича, заявил, что клуб не ставил македонскому тренеру условий по поводу приглашения помощников, но хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов.

«Нет. Мы это не обсуждали, никаких условий на этот счет не ставилось. Возможно, это конфиденциальная информация, но ЦСКА хочет, чтобы в штабе было как можно больше российских специалистов. Чтобы местные специалисты получили шанс развиваться. Как это делается, например, в Испании.

Со свой стороны, могу сказать, что полностью поддерживаю эту инициативу. Повторюсь, я очень рад за Эмиля, но был бы еще больше доволен, если бы ЦСКА возглавил россиянин. Надеюсь, Райкович не обидится за эти слова», – сказал Рыжов.

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