Энес Кантер Фридом: «НБА утверждает, что лига на нашей стороне в том, что касается свободы слова. Я в это не верю»

Бывший центровой «Бостона» рассказал о причинах, по которым, как он считает, он является свободным агентом.

«В прошлом сезоне я был в «Портленде», набирал дабл-дабл в среднем за матч, и мы вышли в плей-офф. Я был игроком стартовой пятерки. А через год они приходят и говорят мне, что я разучился играть в баскетбол?

Когда я начал говорить о том, что происходит в Китае, по китайскому телевидению перестали показывать «Селтикс». Это стоило НБА денег. НБА утверждает, что лига на нашей стороне в том, что касается свободы слова. Я в это не верю. Они на нашей стороне до тех пор, пока то, что мы говорим, идет на пользу лиге, в противном случае они сделают все возможное, чтобы прикончить нас.

Я говорю это, потому что меня пытаются отправить на пенсию в 29 лет. Однако я знаю, что могу играть еще шесть-семь лет, потому что люблю баскетбол, здоров и верю, что люди видят, что я заслуживаю играть в НБА», – заявил Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая