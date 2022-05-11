«Лицемеры». Энес Кантер Фридом раскритиковал НБА за предсезонные матчи в ОАЭ

Бывший центровой «Бостона» раскритиковал НБА за решение провести два предсезонных матча «Атланты» и в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я в недоумении.

НБА проводит предсезонные матчи в ОАЭ, где гомосексуальность карается смертной казнью.

И это после того, как в 2016 году было принято решение перенести Матч всех звезд из Шарлотт из-за закона о туалетах, который дискриминирует сообщество ЛГБТК+.

Лицемеры!» – написал Фридом в Twitter.

В 2016 году НБА перенесла Матч всех звезд-2017 из Шарлотт в Новый Орлеан из-за принятия в Северной Каролине закона, который, по мнению части общества, ущемляет права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая