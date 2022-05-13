Энес Кантер Фридом: «Мечтаю о том, чтобы Илон Маск купил НБА»

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Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом, который в апреле обратился к миллиардеру Илону Маску с просьбой купить НБА, в интервью FOX News подтвердил свое желание.

«Знаете, я мечтаю об этом.

То, что он делает для свободы слова, потрясающе. Я думаю, что он сможет восстановить справедливость в НБА, и, возможно, я наконец смогу играть в баскетбол», – сказал Фридом.

29-летний Фридом является свободным агентом с тех пор, как в феврале был отчислен из «Хьюстона».

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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