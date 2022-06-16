Сергей Елевич – об отстранении российских клубов: «Это закончится только после победы на другом поле, тогда нас будут уважать»

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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал отстранение российских клубов от участия в сезоне Евролиги-2022/23.

«Решение об отстранении наших клубов от Евролиги было на повестки дня, и ничего в этом удивительного нет. Очень обидно, но ничего не сделаешь. Пока мы не победим, с нами и будут так обращаться. ЦСКА тоже один из тех клубов, который создавал эту лигу, поэтому причина не понятна.

Это закончится только после победы на другом поле, тогда нас будут уважать. Они делают такие вещи, которые ни один суд не признал бы, потому что их большинство», — сказал Елевич.

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