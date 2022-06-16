Андрей Ватутин – об отстранении российских клубов в Евролиге: «Политическая составляющая перевесила. Проиграли все»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что от решения Евролиги об отстранении российских клубов проиграли все заинтересованные стороны.

«Наверняка все смотрели фильм «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли математика. Но уверен, немногие знают, чем на самом деле знаменит прототип героя Кроу — Джон Форбс Нэш. В 1953 году он опубликовал работу: глубочайший анализ игры, в которой все участники одновременно или выигрывают, или проигрывают. Он доказал, что любой конфликт можно свести к особой логике, при которой игрокам невыгодно соперничать, а выгодно действовать в контексте выгоды для себя и всех остальных участников игры, и это состояние стабильно. Это и есть знаменитое равновесие Нэша.

Возвращаясь к нашим делам с Евролигой, такого равновесия, увы, достигнуть не удалось. Политическая составляющая перевесила. Проиграли все; , которая осталась без топовых российских команд, мы, лишившиеся Евролиги, зрители, болельщики, игроки. Это не стало сюрпризом. Будем жить, играть Единую Лигу. Мы вернемся в Евролигу рано или поздно, и планку требований к себе снижать не стоит», — передает слова Ватутина «Матч ТВ».

В четверг на заседании клубов-акционеров Евролиги было принято решение об отстранении российских команд на один сезон.

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