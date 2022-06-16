Станислав Еремин: «В ближайшие три года шанса играть в Евролиге у нас не будет»

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Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин прокомментировал отстранение российских клубов от участия в сезоне Евролиги-2022/23.

«То, что наши клубы отстранят от Евролиги, было ясно еще раньше. Думаю, это не на один год, может быть на два, три или больше. Я считаю, что в ближайшие три года шанса играть в Евролиге у нас не будет.

Это политическое решение, зависящее не от баскетбола. От этого проиграли все, в том числе Евролига, потому что наши клубы входят в Топ-10 Европы. Для нас это тоже потеря, так как не сможем играть на высоком уровне. Но надо искать пути выхода», – сказал Еремин.

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