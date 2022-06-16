Виктор Кейру – об отстранении российских клубов в Евролиге: «Когда такие сильные команды не участвуют, для турнира это минус»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру считает, что отстранение российских клубов от участия в следующем сезоне Евролиги и Еврокубка станет минусом как для турниров, так и для клубов.

«Наверное, отстранение от участия в Евролиге наших команд в новом сезоне было ожидаемым. В середине прошедшего сезона там прервали участие российских клубов. В принципе, ситуация геополитически не поменялась. Конечно плохо, что не сыграем в Евролиге и Еврокубке в новом сезоне. Но мы внутри нашего баскетбольного сообщества обсуждали, что в Евролиге оставшуюся часть сезона и, наверное, и в «Финале четырех» играли не сильнейшие команды. Ведь три российские команды входили в восьмерку сильнейших по ходу сезона. То есть, получается, что клубы, по сути занимавшие 9-11-е места, прошли в плей-офф. Российские команды, повторюсь, являются одними из топовых команд Евролиги, и по финансам они стабильны, могут брать себе сильных игроков. И, безусловно, когда такие сильные команды не участвуют, для турнира это минус. Да, они заменят наши команды на другие, да, гранды там все равно будут, но в любом случае клубный турнир от неучастия наших команд не выигрывает.

Что касается российских клубов, то они, конечно, тоже от этого неучастия в не выигрывают. Что касается предстоящего сезона, все команды будут сконцентрированы на лиге, борьба будет более бескомпромиссной и интересной, потому что все будет сфокусировано именно на внутреннем чемпионате. Финал у нас в этот раз получился невероятно зрелищный, огромное количество зрителей было на решающих матчах.

Каким будет уровень внутреннего чемпионата в новом сезоне?

Тут нельзя предвидеть, поскольку мы пока не знаем, кто приедет и кто не приедет к нам в чемпионат, кто будет и кто не будет играть. Данная ситуация, что наши команды не играют в Евролиге, может повлиять на решение европейских и американских баскетболистов. Если рассуждать чисто теоретически, то, конечно, игрокам интересно выступать в еврокубках. Баскетболисты, находящиеся сейчас на пике своей карьеры, вероятнее всего, будут выбирать клубы, которые играют в Евролиге. Для тех игроков, которые уже почти прошли пик карьеры, теоретически неучастие в еврокубках не станет камнем преткновения.

Мне кажется, что, если говорить об иностранных игроках, здесь фокус переключится на американских баскетболистов. Потому что их большое количество. И американцы, мое мнение, по большому счету не очень заостряют внимание, где играют. Для них самое главное, чтобы были созданы хорошие условия, чтобы команда была солидная и платила огромные деньги — для них это первоочередной фактор. А вот с европейцами будет посложнее», – передает слова Кейру «Матч ТВ».

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