Марюс Григонис – о дальнейшей карьере: «У меня нет ответа»

Защитник сборной Литвы Марюс Григонис во время пресс-конференции национальной команды отказался ответить на вопрос о ситуации с контрактом с ЦСКА.

«Без комментариев», – сказал игрок.

Литовец также не смог ответить, в каком клубе может продолжиться его карьера.

«У меня нет ответа. Когда он будет? Хотелось бы, чтобы он был у меня сегодня», – сказал Григонис.

Интерес к литовскому защитнику проявляют «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис» и «Валенсия».

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что вопросы по Григонису, Джоэлу Боломбою и Йоханнесу Фойгтманну будет решать суд. Иностранцы покинули клуб весной этого года и не вернулись, несмотря на действующие контракты.

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