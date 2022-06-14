Андрей Ватутин: «Сказал легионерам: «Хотите уйти? Заплатите». Каждый сделал свой выбор, незакрытые вопросы перешли в суд»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о взаимоотношениях с иностранными игроками, которые покинули клуб весной этого года.

«Сохраняются вопросы по Боломбою, Григонису, Фойгтманну и Пангосу. С первыми тремя будут суды, с Кевином пока непонятно, контракт подписан, но играть он хочет в другом клубе. Ищем варианты. Мы не пришли к согласию по сумме компенсации, которую игроки обязаны выплатить клубу. В подобных случаях обе стороны вынуждены полагаться на решение трибунала в Швейцарии.

Смогут ли ушедшие играть, пока идет разбирательство? Это тоже решит суд, финальному вердикту будет предшествовать обеспечительная часть рассмотрения. Мы направили всем ушедшим формальные письма, и только Боломбой решил свое опубликовать, нарушив клубный регламент. Для расставания нам требовалось соблюсти процедуру. Игрок решил выступить. Нам от этого хуже точно не стало.

«Век живи — век учись, хотя все повели себя по-разному. На первом собрании после известных событий сказал команде: «ЦСКА не тюрьма, насильно никто вас держать не будет, но контракт — двустороннее обязательство. Заключая его, клуб и игроки брали на себя риски. Хотите уйти? Заплатите». Да, ситуация сложная, поэтому пытались договориться о разумной компенсации. Но часть игроков решили, что условия контрактов должен исполнять только клуб.

ЦСКА — бренд со сложившимся имиджем и кодексом поведения в отношении игроков, который выстраивался десятилетиями. Принимая любые решения, следует понимать, что они так или иначе скажутся на репутации клуба в будущем, поэтому нужно оставаться профессионалами и искать компромисс. С Лундбергом, Шенгелией и Хэкеттом получилось. С остальными — нет. Упрекать никого не хочу, каждый сделал свой выбор, незакрытые вопросы перешли в правовую плоскость», – заявил Ватутин.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом