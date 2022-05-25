«Олимпиакос» проявляет интерес к Марюсу Григонису

Греческий заинтересован в подписании защитника ЦСКА Марюса Григониса (28 лет, 198 см).

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. ЦСКА обвинил литовского игрока в нарушении контракта, но скорее всего, этим летом он станет свободным агентом, пишет BasketNews.

В 16 матчах за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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