«Валенсия» ведет переговоры с Марюсом Григонисом

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Испанская «Валенсия» ведет переговоры с защитником ЦСКА Марюсом Григонисом (28 лет, 198 см), сообщает A Punt Sports.

Литовец может вернуться в чемпионат Испании, где ранее уже выступал за «Тенерифе» и «Манресу».

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. ЦСКА обвинил литовского игрока в нарушении контракта, но скорее всего, этим летом он станет свободным агентом.

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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