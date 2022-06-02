«Валенсия» ведет переговоры с Марюсом Григонисом

Испанская ведет переговоры с защитником ЦСКА Марюсом Григонисом (28 лет, 198 см), сообщает A Punt Sports.

Литовец может вернуться в чемпионат Испании, где ранее уже выступал за «Тенерифе» и «Манресу».

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. ЦСКА обвинил литовского игрока в нарушении контракта, но скорее всего, этим летом он станет свободным агентом.

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо