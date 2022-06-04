Тель-авивский «Маккаби» является фаворитом в борьбе за Марюса Григониса

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Тель-авивский «Маккаби» на данном этапе является главным претендентом на приобретение защитника ЦСКА Марюса Григониса (28 лет, 198 см).

Григонис также интересен «Валенсии», «Жальгирису» и «Олимпиакосу». Как сообщает 15min.lt, израильский клуб сделал литовцу лучшее предложение.

Прошлым летом Григонис подписал долгосрочный контракт с московским клубом, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. ЦСКА обвинил литовского игрока в нарушении контракта, но скорее всего, этим летом он станет свободным агентом.

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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